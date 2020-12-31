Gülden Karaböcek ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında? İşte Gülden Karaböcek şarkıları ve hayatı

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Gülden Karaböcek 4 kasım 1953 Ankara doğumlu olup çocukluğu kısmen İstanbul’da geçmiştir. Müzik hayatına annesinin teşviki ile henüz çocuk yaşlarda başlamıştır. Sanatçımızın toplumun her kesimi tarafından beğenilen çok değişik bir ses rengi ve çok felsefi bir müzikal tarzı vardır. Çıkardığı ilk 45’likleri Yazılanlar Gelir Başa/Garip Kaldım, Hayat Defteri/Dünyaya Geldim Neden isimleri ile türkü-arabesk tarzda Pathe firmasından çıkmıştır. Ayrıca bu albümlerde Sayın Orhan Gencebay bağlaması ile kendisine eşlik etmiştir. Bu iki albümden sonra sanatçımız Şah Plak firmasından türkü ve aranjman tarzda 10 tane 45’lik çıkarmıştır.

1979 yılında Eelenor Plak firmasından çıkmış son 45’liği olan ve müzikleri kendisine ait olan Dilek Taşı/Sevmek Nedir ki isimli albümünde çok değişik tarzı ile tam anlamı ile müzikte bir devrim yaratmıştır. Ayrıca bu dönemde ilk filmi olan Dilek Taşı isimli filmde başrol oynamış ve Müzik ve Ben isimli üçüncü LP’yı çıkarmıştır. Bu LP gerek Gülden Karaböcek açısından gerekse Türk müzik tarihi açısından önemli bir çalışmadır... Gülden Karaböcek bu dönemden sonra artık kendisini her alanda kanıtlamış profesyonel, ölümsüz bir sanatçıdır artık. 1987 yılında Bir Mucize Allah’ım isimli Türkiye’nin ilk CD’sini çıkarmıştır. 1980 yalında yoğun istek üzerine İzmir Fuarında assolist olarak sahneye çıkmıştır.

Ayrıca; Dilek Taşı, Duyar mısın Feryadımı, Hasretinle Yaşanmıyor, Kenar Mahalle, Sevsen Ne Olurdu, Ağlıyorsam Yaşıyorum isimlerinde 6 tane sinema filminde başrol oynamış çok başarılı bir oyuncudur. Başlıca hit olmuş eserleri; Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ayrılık Kolyesi, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Duyar mısın Feryadımı, Küstüm Sana Dünya, Mahşer Gününde, İki Kelime, Sen Evlisin, Sevsen Ne Olurdu, Bugün gibi pek çok hit olmuş esere imzasını atmıştır. Yüzlerce şarkısı olup birçoğunun bestesi ve düzenlemeleri kendisine aittir. 35’in üzerinde albümü vardır.

Son olarak 2004 yılında Murathan Mungan’ın Söz Vermiş Şarkılar isimli albümünde Otel Odaları isimli şarkı ile yer aldı.

GÜLDEN KARABÖCEK ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

45'likler

Yazılanlar Gelir Başa / Garip Kaldım (1968)

Hayat Defteri / Dünyaya Geldim Neden (1968)

Derdimi Dökersem Derin Dereye / Oy Bende Yare Bende (1971)

Adaletin Bu Mu Dünya / Oy Beni Beni (1971)

Hasta Gönlüm / Gönül Dağı (1972)

Gözlerin Güldükçe / Unuttum Artık Seni (1972)

Koşma Koşma / Dünyanın En Güzeli (1972)

Yaralı Kalp / Anca Beraber Kanca Beraber (1972)

Sevdim Sevdim Ne Kazandım / Şaka Yaptım Ben Sana (1972)

Tövbe Ettim Sevmeye / Gözümüz Yok Ama Niye Olsun (1973)

İşte Gidiyorum Çeşm-İ Siyahım / Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller (1973)

Dur Bırakma Beni / Güleceksin Ağlanacak Haline (1973)

Kalbindeki Sevgili / Şaka (1973)

Ahu Gözlüm / Artık Sorma Beni (1974)

Nem Kaldı / Bitmez Tükenmez Geceler (1974)

Şu Sazıma Bir Düzen Ver / Gitme Durnam (1974)

Yalancısın / Ela Gözlüm (1975)

Bana Gerçekleri Söyle / Dur Dinle Sevgilim (1975)

Kır Çiçekleri / Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın (1976)

Çeşme / Ne Bilirdim Ki ? (1977)

Dilek Taşı / Sevmek Nedir Ki (1978)

Albümler

Anadolu'nun Bağrından (1975)

Gülden Karaböcek (1975)

Gülden Karaböcek 2 (1975)

Dostum (1977)

Gülden Karaböcek 3 (1977)

Dilek Taşı (1978)

Müzik ve Ben (1979)

Çeşme (1981)

Gülden Fırtınası (1982)

Dertlerin Kadını (1982)

Yalan Almanya (1983)

Gülden'in Dünyası (1983)

Dünyadan Zevk Almıyorum (1984)

Yalvarmıyorum (1984)

Ağlıyorsam Yaşıyorum (1984)

Sev Yeter (1984)

Öyle Yalnız Kaldım Ki (1984)

Duyar Mısın Feryadımı (1985)

Aşığım Seviyorum (1986)

Adaletin Bu mu Dünya (1987)

Hasret Pınarı (1987)

Bir Mucize Allahım (1987)

Zirvede On Yıl/Bestelerim (1988)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Hatıralar Silinir Mi? (1989)

Hayatımın Şarkıları (1989)

Gençliğim Kayboldu (1989)

Mutluluğa Geç Kaldım (1989)

Suçlumuyum (1989)

Hatıran Yeter (1990)

Anılar Bana Yeter (1990)

Ara Beni Mutluluk (1990)

Sevda Gözlüm (1990)

Aşk Şiirleriyle Hasret Pınarı Var (1991)

İkimizde Sevmiştik (1991)

Sabrımın Bedelisin (1992)

Kısmetse Olur (1992)

Hayrını Gör (1993)

Kırgınım Anılara (1993)

Yalanmıydı (1994)

Sevenlerin Duası (1994)

Senin İçin (1995)

Silemem (1997)

Sen Bana Yetersin (1997)

Güldence (2001)

Hatıran Yeter/Güneş Topla Benim İçin (2010)

Bir Mucize Allahım / Konuşsana Bir Tanem (2011)

Senin Olsun (2012)

Maziden Kalanlar (2018)

1971/1973 Orijinal Kayıtlar & Remixler (2018)