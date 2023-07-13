Her gün oğlunun dönmesini beklemekte, öldüğüne inanmamaktadır. Her şey Armağan ve İpek'in İsviçre'den döneceği gün olur. Tüm aile bir araya toplanacaktır. Gülcemal'in gidişi tüm düşmanlıkları bitirmiş ve herkes bu ortak acının etrafında birlikte hayata tutunmuştur.