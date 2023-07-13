Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fox TV dizisi Gülcemal final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

        Fox TV'nin yeni dizilerinden biri olan Gülcemal, bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Melis Sezen ile Murat Ünalmış'ı bir araya getiren dizinin final kararı açıklandı. İşte, Gülcemal'in final bölümüne dair ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:01
        • 1

          Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın yazdığı ve orjinal bir hikaye olan Gülcemal, 13. ve final bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin final bölümü özetine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

        • 2

          GÜLCEMAL FİNAL SEBEBİ NEDİR?

          Bu akşam son kez izleyicilerin karşısına çıkacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin final yapma sebebi açıklanmadı ancak dizinin, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

           

        • 3

          GÜLCEMAL FİNALiNDE NELER OLACAK?

          Gülcemal'in ölümünün üzerinden 5 yıl geçmiştir. Deva oğlu Cemal ve anne babasıyla bir hayat kurmuştur. Gülendam ve Mert de Zafer Hanımla. Ancak Zafer Hanım oğlunu kaybettikten sonra bir daha toparlayamamıştır. 

           

        • 4

          Her gün oğlunun dönmesini beklemekte, öldüğüne inanmamaktadır. Her şey Armağan ve İpek'in İsviçre'den döneceği gün olur. Tüm aile bir araya toplanacaktır. Gülcemal'in gidişi tüm düşmanlıkları bitirmiş ve herkes bu ortak acının etrafında birlikte hayata tutunmuştur. 

        • 5

          Varlığıyla birleştiremediği aileyi yokluğuyla gerçek bir aile yapmıştır Gülcemal. Ancak herkesin hevesle beklediği o gün küçük Cemal parkta ortadan kaybolur. Tüm aile Cemal'i kaybetmekle yüzyüze gelmişken Cemal'i sürpriz biri bulur.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Bayramda trafik bilançosu! İşte kazaların 3 nedeni
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI