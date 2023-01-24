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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gülce isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

GÜLCE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gülce ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gülce adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gülce isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GÜLCE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gülce ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Gül gibi, güle benzeyen.

GÜLCE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gülce ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülce adını koymak caizdir.

GÜLCE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gülce ismini kullanan 6.645 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gülce ismini kullanan 1.023 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gülce ismini kullanan 694 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gülce ismini kullanan 906 kişi bulunmaktadır.

GÜLCE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Gülce adına sahip olanlar düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk