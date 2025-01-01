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        Haberler Objektife Takılanlar Gülben Ergen, Uludağ'da sahne aldı

        Gülben Ergen, Uludağ'da sahne aldı

        Gülben Ergen, 20 yıl aradan sonra yeni yılı tekrar Uludağ'da karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:32
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        "Her yılbaşı konserinde heyecanlanırım"
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 20 yıl aradan sonra yeni yılı tekrar Uludağ'da karşıladı. Ergen; "Her yılbaşı konserinde heyecanlanırım. 2025'ten daha umutluyuz. Ben, 20 yıldır yeni yıla ilk Taşkın Sabahı öperek giriyorum ama bu sene sahnede çocuklarımı öperek gireceğim" dedi.

        Ünlü şarkıcı ayrıca; "2024 benim için ve herkes için buruk geçti. Narin, Rojin, Sıla ve adaleti sağlanamayan Leyla... Bunlar bizi derinden yaraladı. Narin davasında adalet sağlandı ama daha burada bitmedi gerekçeli açıklamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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