Yaz tatilini Bodrum'da geçiren ve sezonun kapanması ile birlikte İstanbul'a dönüş yapan Gülben Ergen geçtiğimiz akşam İstinyePark'ta görüntülendi. Astroloji uzmanı ve yakın arkadaşı Aygül Aydın ile bir restoranda yemek yiyen Ergen, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki şarkıcı, "Yeni albüm, şarkılar ve konser planları ile alakalı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Gülben Ergen, daha sonra Aydın ile ayrılarak tek başına alışveriş turuna çıktı.