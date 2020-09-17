Konserlerin durdurulması ile ilgili de konuşan Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:

Konserlerin durdurulması, tiyatronun susturulması beni üzdü. Sosyal medyada tepki verdim biraz ama ne kadar önlem almamız gerekse de müziğin iyileştirici gücünden dolayı ben iyi müzik dinleyicilerin kurallara çok iyi uyacağına inanıyordum.

Kurallara uyan oldu, uymayan oldu. Keşke müziğin, sanatın, tiyatronun susmayacağı, kurallara uyacağımız bir dönemden geçsek. Müzik susarsa iyi olmaz.