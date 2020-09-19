Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gülben Ergen, "Okulların açılması ile çocuklarınızı okula gönderecek misiniz?" sorusuna, "Tabii ki düşünüyorum. Öğretmenler son derece bilinçli, kurallara uyduklarına inanıyorum. Okulların da kurallara uyacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı açarsa tabii ki göndereceğim. İsteyen gönderecek, istemeyen göndermeyecek diye bir uygulama seçeneği bırakırlarsa, tabii ki bu da çok saygıdeğer bir seçenek ama ben seve seve göndereceğim." dedi.

Ergen ayrıca, "Öğretmenlere de, okullarına da çok güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklar okullarını özledi mi?" sorusuna ise, "Tabii ki özlemezler mi? Arkadaşlarını özlediler. Biz sekiz aydır yapış yapış yaşıyoruz" diyerek kahkaha attı.