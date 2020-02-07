2. Sayfa'ya konuk olan Ergen şunları söyledi:



Hayatın yükünü taşırken, kendi ayakları üstünde duran, sadece kendi yaşamından sorumlu olan her kadını yükü çok ağır bence... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.