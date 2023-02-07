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Gülben Ergen'den deprem fırsatçılarına isyan

Gülben Ergen, dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi de sarsan depremin ardından depremzedelere yardım için satın alınacak battaniyelere zam yapanlara tepkisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Size bu haram zıkkım olur!" ifadelerini kullandı

Giriş: 07.02.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Gülben Ergen'den deprem fırsatçılarına isyan - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsan depremin ardından birçok isim depremzedelere yardım toplamak ve ulaştırmak için adeta seferberlik ilan etti.

Soğuk hava koşullarında dışarıda kalan vatandaşlara ülkenin dört bir yanından yardım gönderilmeye çalışılırken, ünlü şarkıcı Gülben Ergen de krizi fırsata çeviren kişilere tepki gösterdi.

"SİZE BU HARAM ZIKKIM OLUR!"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ergen, "Sabah 100 TL'ye aldığımız battaniyeler şu an 200 TL... Haram zıkkım olur size bu, fırsatçılık yapmayın!" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: HT Magazin

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