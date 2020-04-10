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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, önceki gün Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gölge, maskesi ile dikkat çekti.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Gölge, koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını dile getirdi. Boş zamanlarımda kitap okuduğunu söyleyen Gül Gölge, evde yemek yapmaktan dolayı aşçı gibi olduğunu vurguladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gölge, "Şu koronavirüs bitsin de ailemle güzel bir pazar kahvaltısı geçirmek istiyorum. Aynı zamanda ata binmek ve arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum" dedi.

Gazetecilerin "Bugünlerde sizi en çok arayan kimdi?" sorusuna ise Gül Gülge, "Çocuklarımın babası" yanıtını verdi.

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