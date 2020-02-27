Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, geçtiğimiz gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı. Güzel havayı fırsata çeviren Gölge, spor yaparken görüntülendi.

Yürüyüş yaparken müzik dinlemeyi ihmal etmeyen Gölge, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.