Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

Türkiye geçen hafta Gübretaş'ın Söğüt'teki altın sahasında 3.5 milyon ons yani tam 6 milyar dolarlık altın bulunduğu haberi ile çalkalandı. Bu haberin içinden bir milyarder çıktı. Haberin ardından Gübretaş'ın Borsa İstanbul'daki hisseleri 46 liradan 76 liraya yükseldi. Kaldı ki şirket bu açıklamayı aslında 7 Aralık'ta KAP'ta yapmıştı ancak açıklamayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Başkanı Fahrettin Poyraz yapınca yatırımcı hisseye hücum etti. Çünkü 6 milyar dolar dile kolay gerçekten büyük bir rakam. Geçen haftaki yükselişle şirketin piyasa değeri de 15.3 milyar liradan 25.5 milyar liraya yani 3.5 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse fiyatının 2019 Haziran ayında 2,33 lira, piyasa değerinin de 778 milyon lira olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Habertürk, Gübretaş'ın bulduğu rezervi detaylı analizlerle duyurmuştu.
İLK AÇIKLAMA EKİM 2019'DA
Gübretaş'ın 334 milyon lira olan sermayesinin yüzde 75.95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait. Halka açık olan kısım ise geri kalan yüzde 24.05. Şirketin son yıllardaki en önemli hikayesi ise Söğüt'te bulunan madeni. Şirkete ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatı ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredilmiş, şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açılmış, açılan davalar 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlanmış ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verilmişti.
Bu karara eş zamanlarda 9 Ekim 2019'da ise borsada bir hareket dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da bir hissede sahip olunan değerin yüzde 5'i aşması halinde KAP'a bildirilmesi zorunlu olduğu için 9 Ekim 2019'da Oğuzhan Şahinkaya adlı yatırımcının Gübretaş'taki hisselerinin 16.9 milyon hisseye ulaştığı yani şirket sermayesinin yüzde 5.06'sına ulaştığı görülüyor. O gün hissenin değeri 5 lira civarındaydı. Yani Gübretaş'ın piyasa değeri o tarihte 1.6 milyar liraya çıkmıştı. Şahinkaya'nın elindeki hisselerin değeri ise 85 milyon lira düzeyindeydi. Sonrasında hissedeki payını giderek artıran Şahinkaya 2019 sonunda yüzde 7.5'lik paya ulaşıyor. 2020 şubat ayı sonunda da yüzde 8.69'luk bir paya sahip oluyor. Bu arada hisse fiyatı da 14 liralara kadar çıkıyor. Şahinkaya'nın bu hissedeki serveti 400 milyon lirayı buluyor.
HALKA AÇIK KISMIN ÜÇTE BİRİ
O günden sonra hisse yine Söğüt madeni ağırlıklı haberlerle hızla yükselirken dün itibariyle 76 liraya kadar çıktı. Oğuzhan Şahinkaya ise şu anda şirketin yüzde 8.7'sine sahip. Yani halka açık bölümün üçte biri Şahinkaya'ya ait. Rakamlarla ifade edersek şirketin bugünkü 76 liralık hisse fiyatı ile 2.2 milyar liralık bir servet artık Şahinkaya'nın. Servetin büyük bölümü de Gübretaş'ın 2 liradan 76 liraya giden yükselişi kaynaklı.
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