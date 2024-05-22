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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak erken seçimi duyurdu: Halk 4 Temmuz'da sandık başına gidiyor

        İngiltere Başbakanı Sunak erken seçimi duyurdu: Halk 4 Temmuz'da sandık başına gidiyor

        İngiltere'de erken seçim kararı alındı. Başbakan Rishi Sunak, genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:12
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        İngiltere'de erken seçim
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        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

        Sunak, haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde açıklama yaptı.

        Konuşmasına, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek başlayan Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

        Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtti.

        Ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını aktaran Sunak, buna karşın, halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

        Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

        "NET PLANI VE CESUR EYLEMLERİ OLAN BİR PARTİYİ SEÇİN"

        Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

        Başbakan Sunak, konuşmasının sonunda, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.

        Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde Başbakan Rishi Sunak’ın bugün yapacağı duyuruyla, temmuzda seçim yapılacağını açıklayacağı bugün yazmıştı. Britanya kanalı ITV’de görev yapan editör Anushka Asthana, seçim tarihinin 4 Temmuz olduğunu ifade etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Krallık
        #erken seçim
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