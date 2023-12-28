GSS prim ücretleri zamlandı! Asgari ücret zammı sonrası GSS primleri ne kadar oldu?
Asgari ücret zammı sonrası birçok kalemde olduğu gibi GSS primlerine de zam geldi. Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49 oranında aratarak 17 bin 2 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret ile GSS primleri de zamlanacak. Peki, 2024 GSS primi ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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Asgari ücret zammı sonrası Genel Sağlık Sigortası GSS primleri de yılbaşı itiabrıyla artacak. İşveren ve çalışanlar ise dün açıklanan asgari cüret zammı sonrası 2024 GSS prim ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ ŞU ANDA NE KADAR?
Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler, brüt asgari ücretin yüzde 3'ünü, genel sağlık sigortası primi olarak öder. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL’dir.
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2024 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı sonrasında Genel Sağlık Sigortası primleri aylık 599,44 lira, yıllık ise 7200 liraya yükseldi.
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GSS PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDANABİLECEK
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.