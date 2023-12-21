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        Haberler Gündem GSB 2021 personel alımı yapacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

        Bakan Bak duyurdu: GSB 2021 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB bünyesine 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2 bin 21 personel alınacağını duyurdu. Açıklamanın ardından GSB personel alımı başvuru tarihi ve şartları araştırması gündeme geldi. İşte, "GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtına dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:28
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Aşkın Bak, GSB bünyesine 2 bin 21 personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı. GSB personel alımı ilanı açıldığında haberimiz güncellenecek.

        • 3

          Başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl antrenör alımı başvuru şartları şöyleydi;

          1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

          3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

          4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

          5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

          6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

          7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

          8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

          9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

          10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

          11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

          12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        • 4

          2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için özel şartlar;

          a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

          b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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