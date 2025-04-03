G.Saray, Kadıköy'de 4 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda yenilmezliğini 4 maça çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Kadıköy’deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.
Cimbom son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı son Fenerbahçe derbisi şöyle:
08.01.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
24.12.2023Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
21.09.2024Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
02.04.2025Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2