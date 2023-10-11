Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler

Grip, hastaneye yatışa ve can kayıplarına sebep olan bir hastalık olduğu için özellikle risk grubunda bulunanların grip aşısı yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile iki haftadan kısa bir süre içinde iyileştiğini; ancak bazı kişilerde zatürre, kalp kası enfeksiyonu, beyin enfeksiyonu, kaslarda rabdomiyoliz (kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma) ya da çoklu organ yetmezliği gibi kimi zaman ölümcül olabilen komplikasyonlar gelişebildiğini söyledi. Prof. Dr. Arman, öte yandan gribin, astım ya da kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların kötüleşmesine de neden olabileceğini kaydetti.

YILDA 294 BİN İLE 518 BİN ARASINDA İNSAN GRİPTEN ÖLÜYOR

Prof. Dr. Arman, "Grip, çok iyi bilinen bir hastalık olmasına rağmen insanlar gripten hayatını kaybedebiliyor. Yaşamını yitirenlerinn tam olarak sayısı bilinememekle birlikte çoğu zaman enfeksiyon dönemlerinde artan ölüm oranlarıyla tahmini rakamlarla ifade ediliyor. Global Pandemic Mortality Project II çalışmasının 2002-2011 yılları arasındaki verilerine göre, dünyada yılda 294 bin ile 518 bin arasında insan grip yüzünden ölüyor" diye konuştu.

OKULDAN GERİ KALMAYA VE İŞ GÜCÜ KAYBINA SEBEP OLUYOR

Prof. Dr. Arman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışmada 2011 yılında Türkiye’de 65 yaş üstü kişilerde gribe bağlı ölüm 100 bin kişide 33.4 kişi olarak saptandı. Öte yandan yıllar içinde gripten ölüm riski giderek azalıyor. Örneğin, 1940 yıllarında doğan kişiler 1900 yıllarında doğanlara göre üçte bir oranında; 1980’lerde doğanlar ise 1940’larda doğanlara göre yarı yarıya risk altında. Bu değişimin nedeni sanitasyon (hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunması), sağlık bakımı ve özellikle aşılamanın etkisidir. Ancak insan ömrünün uzaması ve artan yaşlı popülasyon nedeniyle grip halen önemli bir sağlık sorunudur."

Prof. Dr. Arman, gribin her ne kadar çoğu kişide 5-10 günde geçirilecek bir hastalık olsa da bu durumda dahi iş gücü kaybı, okuldan geri kalma, bakıcı kişilerin yaşamının aynı şekilde etkilenmesi yanı sıra tedavi ve bakım maliyeti; hastalığın yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilere bulaştırılması ile ölümlere neden olma gibi çok yüksek maliyetlere de yol açtığının akılda tutulması gerektiğini vurguladı.