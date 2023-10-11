Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
Her yıl binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan gribe karşı özellikle risk grubunun grip aşısı yaptırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Dünyada yılda 294 bin ile 518 bin arasında insan grip yüzünden ölüyor. Her ne kadar çoğu kişide 5-10 günde geçirilecek bir hastalık olsa da hastalığın yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilere bulaştırılmasıyla ölümlere neden olmaktadır. Özellikle komplikasyon ve ölüm riski yüksek bireylerin ve bu kişilere bakım verenlerin mutlaka aşılanması gerekir" açıklamasında bulundu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Grip, hastaneye yatışa ve can kayıplarına sebep olan bir hastalık olduğu için özellikle risk grubunda bulunanların grip aşısı yaptırmaları büyük önem taşıyor.
GRİP ÖLÜMCÜL TABLOLARA YOL AÇABİLİR
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile iki haftadan kısa bir süre içinde iyileştiğini; ancak bazı kişilerde zatürre, kalp kası enfeksiyonu, beyin enfeksiyonu, kaslarda rabdomiyoliz (kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma) ya da çoklu organ yetmezliği gibi kimi zaman ölümcül olabilen komplikasyonlar gelişebildiğini söyledi. Prof. Dr. Arman, öte yandan gribin, astım ya da kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların kötüleşmesine de neden olabileceğini kaydetti.
YILDA 294 BİN İLE 518 BİN ARASINDA İNSAN GRİPTEN ÖLÜYOR
Prof. Dr. Arman, "Grip, çok iyi bilinen bir hastalık olmasına rağmen insanlar gripten hayatını kaybedebiliyor. Yaşamını yitirenlerinn tam olarak sayısı bilinememekle birlikte çoğu zaman enfeksiyon dönemlerinde artan ölüm oranlarıyla tahmini rakamlarla ifade ediliyor. Global Pandemic Mortality Project II çalışmasının 2002-2011 yılları arasındaki verilerine göre, dünyada yılda 294 bin ile 518 bin arasında insan grip yüzünden ölüyor" diye konuştu.
OKULDAN GERİ KALMAYA VE İŞ GÜCÜ KAYBINA SEBEP OLUYOR
Prof. Dr. Arman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışmada 2011 yılında Türkiye’de 65 yaş üstü kişilerde gribe bağlı ölüm 100 bin kişide 33.4 kişi olarak saptandı. Öte yandan yıllar içinde gripten ölüm riski giderek azalıyor. Örneğin, 1940 yıllarında doğan kişiler 1900 yıllarında doğanlara göre üçte bir oranında; 1980’lerde doğanlar ise 1940’larda doğanlara göre yarı yarıya risk altında. Bu değişimin nedeni sanitasyon (hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunması), sağlık bakımı ve özellikle aşılamanın etkisidir. Ancak insan ömrünün uzaması ve artan yaşlı popülasyon nedeniyle grip halen önemli bir sağlık sorunudur."
Prof. Dr. Arman, gribin her ne kadar çoğu kişide 5-10 günde geçirilecek bir hastalık olsa da bu durumda dahi iş gücü kaybı, okuldan geri kalma, bakıcı kişilerin yaşamının aynı şekilde etkilenmesi yanı sıra tedavi ve bakım maliyeti; hastalığın yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilere bulaştırılması ile ölümlere neden olma gibi çok yüksek maliyetlere de yol açtığının akılda tutulması gerektiğini vurguladı.
KİMLER MUTLAKA AŞI YAPTIRMALI?
Grip aşısının 6 aydan büyük herkes için önerildiğini kaydeden Prof. Dr. Arman, "Özellikle komplikasyon ve ölüm riski yüksek bireyler ve bu kişilere bakım veren kişilerin mutlaka aşılanması gerekir. Risk grupları için de bu grupları sayabiliriz:
• Yaşlılar (65 yaş üstü)
• Kronik hastalıkları olan her yaştan (6 aydan büyük) kişiler;
-Solunum sistemi, örneğin; astım
-Solunum sistemi problemi yaratan herhangi bir durum, örneğin; morbid obezite (Vücut Kitle İndeksi >40), fiziksel engellilik halleri
-Kardiyovasküler sistem, örneğin; koroner kalp hastalığı
-Endokrin sistem, örneğin; diyabet
-Karaciğer hastalığı, örneğin; siroz
-Kronik böbrek yetmezliği
-Nörolojik hastalıklar, örneğin; Parkinson hastalığı
-Bağışıklık sistemi, hastalığın kendisi veya tedavisine bağlı (kanser tedavileri) bağışıklık yetmezliği veya HIV enfeksiyonu.
• Dünya Sağlık Örgütü Bağışıklama Uzmanları Öneri Grubu, gebelerin tüm diğer gruplardan öncelikli olarak aşılanmasını önerir. Ek olarak 5 yaşından küçük çocuklar, doğumdan sonraki 2'nci haftasında olan lohusalar, 19 yaş altında olanlar, aspirin tedavisi alanlar ve hasta teması olan sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalıdır."
GRİP AŞISI KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR?
Prof. Dr. Arman, grip aşısı uygulaması yapılmaması gereken kişileri de sıraladı:
• Altı aydan küçük çocuklara grip aşısı uygulanmaz; ancak gebelere uygulanan grip aşısı ile ilk 6 aydaki bebeklerde grip gelişmesi önlenir.
• Herhangi bir aşı içeriği maddelerinden birine (yumurta proteini, jelatin, antibiyotik vb.) hayatı tehdit eden alerjisi olduğu bilinen kişilere o aşı uygulanmamalı.
• Uygulanan herhangi bir doz grip aşısına ciddi alerjik reaksiyon geliştiyse aşı uygulanmamalı.
• Guillain-Barre denilen nörolojik tablo gelişmiş kişilerin bu durumu mutlaka aşı öncesi danışması gereklidir, grip aşısı uygulanmaması gerekebilir.
• Akut bir hastalık hali mevcut ise, aşı uygulanmadan hekime danışılmalıdır; çünkü iyileşmenin beklenmesi gerekebilir.
GRİP AŞISI İLE COVID AŞISI AYNI ANDA YAPTIRILABİLİR Mİ?
Grip aşısı ve Covid-19 aşısının aynı anda yaptırılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Arman, "Başlangıçta Covid-19 aşısının yeni bir aşı olması nedeniyle yan etkilerin hangi aşıdan olduğunun bilinemeyebileceği endişesiyle aralarında 15 gün gibi bir süre bırakılmaktaydı ancak bugün her iki aşının da olası yan etkileri konusunda bilgi sahibi olduğumuz ve birlikte yapılmasıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağının biliniyor olması nedeniyle aynı anda yapılması önerilmektedir" dedi.