Grip her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!

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Grip (influenza), akciğerlerin hava geçişlerini etkileyen çok bulaşıcı bir enfeksiyon. Yüksek ateş, vücut ağrıları, öksürük ve diğer semptomlara neden olan grip, en ağır ve yaygın viral hastalıklarından biri. Gribe yakalanan çoğu çocuk bir haftadan kısa bir sürede iyileşirken; bazı çocuklar ise hastalığı daha ciddi bir şekilde geçiriyor ve hastanede tedavi edilmeleri gerekiyor.

Grip virüsü genellikle hapşırma veya öksürme yoluyla çocuktan çocuğa geçiyor. Yüzeylerde de kısa bir süre yaşayabilen virüs, okullarda sınıftaki masalarda, kapı kollarında, oyuncaklarda, kalemlerde, telefonlarda, tabletlerde ve tezgahlarda olabiliyor. Çocuk, enfekte bir kişinin dokunduğu bir şeye dokunduktan sonra elini ağzına, burnuna veya gözlerine dokundurursa grip virüsünü kapabiliyor.

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GRİP ÇOCUKLARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Gribin her yıl 5 yaş altı ortalama 35 bin çocuğun yaşamını yitirmesine yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Grip, son 5 yılda 9 yaş altındaki erkek çocuklarda 4'üncü, kızlarda ise ikinci ölüm nedeni olmuştur. Hastalık, genellikle çocuklarda erişkinlere oranla daha ağır seyrediyor. İyileşme süresi de daha uzun oluyor. Salgınlar söz konusu olduğunda da çocuklar erişkinlere oranla hastalığa daha sık yakalanıyor" dedi.

"GRİP ŞİMDİ SALGIN YAPMA DÜZEYİNE GELDİ"

Dr. Seçkin, grip salgınlarının ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman iklime sahip bölgelerde genellikle ekim-nisan ayları arasında görüldüğünü ancak iklim değişikliği nedeniyle yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Salgın yapan tipleri ortalama 4-8 hafta sürmekle birlikte bazen üç aya kadar da uzayabilir. Şu andaki en büyük tehlike pandemi döneminden önce çocukların neredeyse yüzde 75’i gelişmiş ülkelerde grip aşısı olmaktaydı. Bu da ciddi miktarda grip oranlarını düşürmüştü ama pandemiyle birlikte sosyal izolasyon, maske takmak gibi nedenlerden dolayı grip hiç görülmedi ve insanlar grip aşısını yaptırmadı. Bu nedenle asıl şimdi grip normal epidemiyolojik olarak salgın yapma düzeyine geldi."

GRİP KİMLER İÇİN DAHA RİSKLİ?

Ağır salgınlar yapan bir virüs hastalığı olan gribin her yıl milyonlarca insanı hastalandırarak iş gücü kaybına ve çocukların okuldan geri kalmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, "Grip, küçük çocuklarda, yaşlılarda, hamilelerde, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, astım, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebilir ve ölümlere neden olabilir" diye konuştu.

GRİP BELİRTİLERİ

Dr. Seçkin, gribin bulgularıyla ilgili ise şunları söyledi: "Hastalık ani yükselen ateşle başlar. Ateş genellikle 38.5 C nin üzerinde olur. Çoğunlukla üşüme ve titreme eşlik eder. Aşırı halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yapabilir. Bazen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishale yol açabilir. Çocuk kas ağrısından ayaklarının üzerinde duramayabilir, yürüyemeyecek hale gelebilir."

ATEŞ 3 GÜNDEN UZUN SÜRERSE...

Dr. Seçkin, "Ateş üç günden uzun sürerse, çocuk ağır hasta görünüyorsa, dudaklarda ya da tırnaklarda morluk varsa, ağızdan sıvı alamıyorsa, solunum sıkıntısı, kulak ağrısı, deride döküntüler veya bir haftadan uzun süren öksürük varsa hemen doktora gidilmelidir. Üç aylıktan küçük bebeklerde grip ağır seyredebilir. Bu bebekler ateşlendiğinde daha ilk günden doktora götürülmelidir" uyarısında bulundu.

GRİP SIRASINDA ASPİRİN ÖNERİLMİYOR

Gribe yakalanan çocukların dinlenmesi ve yeterince sıvı alması gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin, "Özellikle bebekler ve küçük cocuklarda beslenememe ve yüksek ateş nedeniyle kolayca sıvı kaybı oluşur ve hastalık ağırlaşır. Zaten iştahsız olan çocuğu yemek için zorlamak yerine ona su, taze sıkılmış meyve suyu, bitki çayları ve çorba gibi sıvı gıdalar verilmelidir. Ateş düşürücü olarak parasetamol ya da ibuprofen verilir. Grip sırasında aspirin kullanımı önerilmez. Çok nadir görülmekle birlikte aspirin alan gripli hastalarda "Reye Sendromu" adı verilen ağır beyin ve karaciğer hastalığı gelisebilir" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR AŞILANMALI

Dr. Seçkin, şöyle devam etti: "Grip bir virüs hastalığı olduğundan tedavisinde antibiyotik etkisizdir; fakat grip doğal vücut direncini azalttığından zatürre, bronşit, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklara yol açabilir. Astım, kalp hastalığı, bağışıklık sisteminde zayıflık, lösemi, diyabet gibi kronik hastalığı olan çocuklar gribi daha ağır geçirebilirler. Gribi ağır geçirenlere antiviral tedavi verilebilir. Bu ilaçlar hastalığın ilk iki günü başlanırsa daha etkili olur. Hatta risk grubundakilere gripli bir hastayla temastan sonra koruyucu olarak antiviral tedavi verilebilir. Risk grubundaki çocukların grip salgını başlamadan önce gribe karşı aşılanmaları önerilir."

YUMURTA ALERJİSİ OLAN ÇOCUĞA AŞI YAPILMAMALI

Dr. Seçkin, "Gripten korunmanın bir yolu da grip aşısı olmaktır. Toplumda en sık grip virüsünü bulaştıranlar çocuklardır, bu nedenle çocukları aşılamak salgını daha çok engeller. Altı aylıktan büyük herkes grip aşısı olabilir. Ancak özellikle grip açısından riskli kişilerin aşılanması önerilir. Astım, kalp hastalığı, bağışıklık sistemi yetersizliği, lösemi ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, kreşe giden küçük çocuklar ve yaşlılar grip açısından riskli gruptadırlar. Ayrıca sağlık personeli ve öğretmenler gibi hastalığı geniş kitlelere bulaştırma olasılığı olan kişilerin de aşılanmaları tavsiye edilir.

Grip aşısı tavuk yumurtası embriyosunda hazırlandığı için ciddi yumurta alerjisi olan çocuklara yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

GRİPTEN NASIL KORUNACAĞIZ?

Gripten korunmanın yollarını anlatan Dr. Seçkin, şu önerilerde bulundu:

- Gripten korunmak için genel hijyen kuralları çok önemlidir. Ellerin bol su ve sabunla yıkanması yeterlidir.

- El yıkama imkanının olmadığı durumlarda alkollü ıslak mendil ve jeller kullanılabilir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun mendille kapatılmalı.

- Tek kullanımlık kağıt mendiller kullanılmalı.

- Öksürüleceği zaman mendil yoksa ağız elle kapatılmamalı, bunun yerine kolun iç kısmına doğru öksürülmeli, böylece virüsün yayılması önemli oranda azaltılır.

- Kapalı ortamlar iyice havalandırılmalı, kış aylarında küçük çocuklar kapalı kalabalık alışveriş merkezlerine götürülmemeli ve buralardaki oyun parkları kullanılmamalı.

- Evde gribe yakalanmış biri varsa mümkünse odası ayırılmalı. Bardak gibi eşyalar ortak kullanılmamalı ve ev iyi havalandırılmalı.