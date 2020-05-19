30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmememiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri.

Hayatta kalmak için nasıl zaman ama! Mutlu, kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!