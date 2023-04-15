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GREEN CARD SONUÇLARI TARİHİ | DV 2023-2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları tarihi açıklandı. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 5 Ekim'de başladı ve 8 Kasım'da sona erdi. ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranların gözü Green Card başvuru sonuç tarihine çevrildi. İşte DV 2023 Green Card başvuru sonuç tarihi...

Giriş: 15.04.2023 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma izni elde edebilmek için 5 Ekim ile 8 Kasım günleri arasında başvuru yapanların Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İşte ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card başvuru sonuçları tarihi...

  • GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

  • GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card başvuruları 5 Ekim ile 8 Kasım 2022 tarihlerinde sona erdi.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için başvuru yapanların Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü açıklanacak.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

    Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

    DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

  • GREEN CARD NASIL ALINIR?

    Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

    Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

    Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

    Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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