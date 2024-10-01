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        Haberler Bilgi Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 DV Lottery Green Card şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

        Green Card başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları başlıyor. Green Card, ABD hükûmeti tarafından her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene verilmektedir. Green Card (Yeşil Kart) başvuruları açıklanan tarihler arasında DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Peki, Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte Green Card başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 19:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:13
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        • 1

          ABD Freetown Büyükelçiliği, Green Card başvuru tarihlerini açıkladı. Başvuru süreci ile birlikte, Green Card alma şartları ve başvuru ücreti gündemdeki yerini alacak. Green Card başvurularının tamamlanmasının ardından DV Lottery çekilişi düzenlenmektedir. Çekiliş sonuçlarına göre Green Card almaya hak kazananlar, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılıyor. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, şartları neler, nasıl, nereden başvuru yapılır?" İşte 2026 DV Lottery Green Card başvuru süreci hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı.

          DV 2026 Green Card başvuruları 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00 olarak açıklandı.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

          Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

          GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          GREEN CARD NASIL ALINIR?

          Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

        • 5

          Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.

        • 6

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

        • 7

          GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

          Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

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