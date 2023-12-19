Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen finalde Endpoint CeX şampiyon oldu

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Türkiye’nin en büyük espor etkinliklerinden biri olan ve 27 bin dolar ödül havuzuna sahip Intel Monsters Reloaded 2023 espor turnuvası Counter Strike 2 Finalleri, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Körfez Bölgesi’nden gelen takımlarla, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’den Eternal Fire Academy, Almanya’dan Heizers, Birleşik Krallık’tan Endpoint CeX ve Birleşik Arap Emirlik’lerinden Divine Vandetta Counter Strike 2 finalistleri arasında yer alırken, canlı yayınlanan turnuvanın finalini İngiliz Endpoint CeX kazanarak 10 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Etkinlikte, PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvasının kazananı PCIFIC ESPORTS takımı da özel tasarım şampiyonluk kupası ve 30 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi oldu.

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Turnuvanın büyük final etkinliğinde; Monster Notebook deneyim alanları, yapay zekâ fotoğraf standı ve 360 Spin GIF fotoğraf çekim aktiviteleri yer alırken, başta Counter-Strike 2 ile PUBG olmak üzere çeşitli oyunların cosplayleri de alanda yerlerini aldı. En çok ilgi çeken deneyim alanı ise Semruk standı oldu. Semruk deneyim alanında gün boyunca Counter-Strike 2 turnuvaları gerçekleştirildi. Ayrıca kurulan yarış simülasyon alanında ziyaretçiler ralli pilotu Ali Türkkan ile yarışma fırsatı elde etti. Epik oyun müziklerini başarıyla seslendiren Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası konseri katılımcıların büyük beğenisini toplarken, Cantuğ “Unlost” Özsoy, Ömer “Imorr” Karataş ve Irmak “Hellian” Kandemir de turnuva boyunca Watch Party gerçekleştirdi ve izleyicilerle buluştu.

"GLOBAL BİR FESTİVALE DÖNÜŞTÜ"

Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Monster Notebook olarak espora yatırım yapmaya devam ederken oyuncuların yanında olduğumuzu onlara hissettirecek projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz Intel Monsters Reloaded sadece bir turnuva değil bir espor topluluğu olarak gücünü artırmaya devam ediyor. Turnuvamız, global bir espor etkinliğine dönüşerek farklı ülkelerden takımların birbirleriyle tanıştıkları bir espor festivaline dönüştü. Türkiye oyun ekosisteminin en sevilen aktörlerinden biri olarak, öncüsü olduğumuz ekosistemi bir bütün olarak görüyor, oyun bilgisayarı alanındaki deneyimlerimizi bu alana gönül vermiş oyunculara, sektör paydaşlarına ve sektörün geneline yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Turnuvaya katılan oyunculara, maçları takip eden espor severlere ve başta Intel olmak üzere bu turnuvanın gerçekleşmesini destekleyen tüm paydaşlarımıza Monster Notebook adına teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

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GLOBAL ESPOR PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Global espor online izleyici sayısı 921 milyona, global espor tutkunlarının sayısı 261 milyon seviyesine ulaştı. 2023 espor pazarı 2 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış bulunuyor. Bu rakamın 2032'de 11 milyar dolara erişeceği tahmin ediliyor.

Toplam izleyici kitlesinin büyük bir çoğunluğunu orta yaş grubunun oluşturduğu espor tutkunlarının yüzde 66’sını erkekler, yüzde 34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Espor turnuvalarının ödül havuzları da genişlemeye devam ediyor. 2023'te global espor turnuva ödül havuzu miktarı 128 milyon dolara ulaşırken, espor takımları ve oyuncularının bu pastadan aldıkları pay da artıyor.

Diğer yandan ünlü isimler de bu alana yatırım yapmayı sürdürüyor. David Beckham, Guild Esports isimli espor takımının ortakları arasında yer alırken, dünyaca ünlü boksör Mike Tyson da Fade 2 Karma isimli espor takımına yatırım yaparak espor arenasına dahil oldu. Michael Jordan, Shaquille O'Neal ve Will Smith de espora yatırım yapan diğer ünlü isimler arasında dikkat çekiyor.

Türkiye’de de esporun hacmi artmaya devam ediyor. Lisanslı espor oyuncu sayısının 15 bini aştığı ülkemizde, 175 lisansı espor takımı, 80 espor etkinliği bulunuyor. Espora yatırım yapan marka sayısı ise 80'e ulaşmış durumda.