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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Gran Canaria-Beşiktaş Emlakjet: 78-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Gran Canaria-Beşiktaş Emlakjet: 78-80 (MAÇ SONUCU)

        EuroCup 8'li final turunda son şampiyon Gran Canaria'ya konuk olan Beşiktaş Emlakjet, rakibini 80-78 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 01:27 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:27
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        Beşiktaş EuroCup'ta çeyrek finalde!
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        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup 8'li final turunda konuk olduğu İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 80-78 yenerek çeyrek finale çıktı.

        Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.

        Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, başa baş mücadelenin ikinci devrede de sürdüğü karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçti. Final periyodunda etkili hücum performansı sergileyen ve son iki dakikada pota altını iyi kullanarak skor üreten Beşiktaş Emlakjet, mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla son 8 takım arasına kalan siyah-beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in rakibi oldu.

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