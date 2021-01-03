Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve salgında ikinci dalga endişeleri, altın fiyatlarının 2020 yılında kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu.
2020'de 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı.
Yatırımcıları geçen yıl altına yönlendiren bir başka faktör, küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri oldu. Böylece altın, getiri arayışında öne çıkan yatırım araçlarından biri haline geldi.
Analistler, geçen yıl merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, risk iştahındaki bozulmalar ve Kovid-19'a ilişkin endişelerin sürmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini, yıl içinde dolar/TL'deki yükselişlerin de altının gram fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu söyledi.
Geçen yıl 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini gören altının onsu ise 2020'yi yüzde 25,2 artışla 1.900,83 dolardan tamamlayarak 10 yılın en yüksek kazancını gerçekleştirdi. Altının onsu, 2010 yılında yüzde 29,6 değer kazanmıştı.
Merkez bankalarının faiz indirimleri ve bol likidite, geçen yıl altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Analistler, 2020 yılında küresel ekonomideki belirsizliklerin de altının ons fiyatını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.
Kovid-19 nedeniyle yıl sonuna doğru kısıtlamaların tekrar artması risk algısını yükseltirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın, risklere vurgu yaparak mali yardımların önemine dikkati çekmesi altının ons fiyatını destekledi.
Analistler, İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı.
YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR
Commerzbank Enerji, Tarım ve Değerli Metaller Analisti Carsten Fritsch altının ons fiyatının 2021 yılında da yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söyledi.
Altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.
Fritsch, "Ancak biz bunu 2019'un ortalarında altında başlayan boğa piyasasının sonu olarak görmüyoruz. 2021 yılında mevcut koşullarla altının onsu, rüzgarı arkasına alabilir." dedi.
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