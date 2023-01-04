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Gram altın TARİHİ REKOR kırdı! 4 Ocak 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatlarında tarihi rekor! 4 Ocak 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 artışla 1.106 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı tarihi rekor kırarak 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor. Hızlı yükselişin ardından yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını sorguluyorlar. İşte 4 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru

Giriş: 04.01.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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