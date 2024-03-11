ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 11 Mart Pazartesi gününe ise 2 bin 243 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 652 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 668 TL'den işlem görüyor.