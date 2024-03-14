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        Haberler Yaşam Fotoğraflardaki beyazlık hastalık habercisi olabilir! İşte daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 bilgi!

        Fotoğraflardaki beyazlık hastalık habercisi olabilir! İşte daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 bilgi!

        Günün koşuşturmasında çevremizde hiç farkında olmadığımız ilginç şeyler olabiliyor. Fotoğraflarınızın ya da mutfağınızın farkında olmadığınız bilgilerle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Sizin için eşyalardan hayvanlar alemine duyulmamış 10 ilginç bilgiyi derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:14
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        • 1

          Hayvanlar ya da basit ev, ofis eşyaları bizi şaşırtacak ve fark etmediğimiz özelliklere sahip olabiliyor. Gözümüzden kaçan küçük detaylarda daha önce hiç duymadığımız bilgiler saklı olabilir. İşte, hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 bilgi!

        • 2

          1. GÖZ BEBEKLERİ

          Fotoğraflarda göz bebeklerinizde beyazlık gördüyseniz bu ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir! Göz bebeklerinizde oluşan beyazlık sadece ışık yansıması değil, göz kanseri gibi kritik ve önemli bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

        • 3

          2. TAVŞAN VE PAPAĞANLAR

          Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

        • 4

          3. SICAK SU

          Sıcak su soğuksudan daha ağırdır.

        • 5

          4. İPEK BÖCEKLERİ

          İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.

        • 6

          5. SİLGİ

          Silgiler, kurşun kalemindeki 'grafit' maddesiyle reaksiyona girdiği için yazıyı siler.

        • 7

          6. KITALAR

          Dünya üzerindeki kıtaların isimleri hep aynı harfle başlar ve hep aynı harfle biter.

        • 8

          7. YUNUSLAR

          Yunuslar gözleri açık uyurlar.

        • 9

          8. LİMON

          Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

        • 10

          9. AKCİĞER

          Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.

        • 11

          10.YUMURTA

          Yumurtanın rengi tavukların kulak memesine bakılarak anlaşılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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