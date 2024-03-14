A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar internete sızdı
Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın turnuvada giyeceği formaların sosyal medyada sızdığı iddia edildi. İşte Copa Amerika ve EURO 2024'te mücadele edecek bazı takımların milli formaları...
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A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider bitirerek bir organizasyona adını yazdıran Ay-Yıldızlı ekibimizin, bu dev turnuvada giyeceği formalar ortaya çıktı.
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Kura çekimine ikinci torbadan katılan A Milli Takımımız, Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile beraber F Grubu'nda yer alacak.
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Peru
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Kolombiya
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Arjantin
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Arjantin
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Meksika
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Türkiye
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Şili
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Şili
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İspanya
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İspanya
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İspanya
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Galler
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İskoçya
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İskoçya
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Almanya
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Kuzey İrlanda
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Kuzey İrlanda
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İtalya
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Macaristan
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Macaristan
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Copa America 2024
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İsviçre
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İsviçre
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Hırvatistan
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Belçika
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İngiltere
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