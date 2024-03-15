Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Şırnak, Adana, Hatay, Siirt ve Hakkâri'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşmesi bekleniyor
Giriş: 15.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:39
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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