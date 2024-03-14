Ülke puanında son durum! Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Unions Saint-Gilloise'a 1-0 yenilse de toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale kalmayı başardı. Sarı-lacivertlielr, ilk maçtaki galibiyetiyle ülke puanında en yakın rakiplerimizle aradaki farkı açarken beklediğimiz haber ise İskoçya'dan geldi!
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UEFA ülke puanı klasmanında sezona 12. basamaktan giriş yapıp 38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesiyle mutlu sona ulaştı.
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Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefi, İskoçya'dan geldi.
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 maçları oynanırken Rangers, Benfica ile Fenerbahçe ise Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
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Eşleşmenin ilk ayağında Belçika ekibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe bu galibiyetle ülke puanını da 38,1'e yükseltti.
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Sarı-lacivertliler iç sahada rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale kalmayı başardı.
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Bir önceki maç ile en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya'yla farkı açmıştık ki beklediğimiz haber de İskoçya'dan geldi.
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2-2 biten ilk maçın rövanşında Benfica'yı konuk eden Rangers sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
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10. sırada yer alan İskoçya'nın puanı 36,05'te kalırken Rangers bu mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti ve İskoçya'yı Avrupa'da temsil eden takım kalmadı.
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Geçen haftaya üç takım ile giren 35,55 puanlı Çekya'nın ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Slavia Prag, Milan'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
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Liverpool'a ilk maçta 5-1 yenilen Sparta Prag'ın ise mucizeyi gerçekleştirip tur atlaması dahi Çekya'ya aradaki puan farkını kapamak için yetmeyecek.
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İLK 10'U GARANTİLEDİK!
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.
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Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.
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