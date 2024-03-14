Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme

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Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun özel haberine göre, önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

BABA SAVCILIĞA DAVET EDİLDİ

Tüm bu olaylar yaşanırken, soruşturma kapmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu soruşturmada kazayı yapan C.T.”nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur”un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci’nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini belirtti. Bu davet üzerine babanın savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks aracıyla çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.