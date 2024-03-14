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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şartlar karşılanmadı! Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir... - Galatasaray Haberleri

        Şartlar karşılanmadı! Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir...

        Sezon başında İngiliz takımlarına kiralanan Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün liglerin bitmesiyle Galatasaray'a geri dönebilir. İngiliz takımlarının opsiyon kullanmaması halinde iki futbolcunun da sarı kırmızılıların yaz kampına katılması bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:17
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        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yaz dönemi transfer planlaması da başladı. Kulübe yeni katılacak isimlerin yanı sıra, kiralık futbolcuların durumu da merak konusu.

        • 2

          Yaz transfer döneminde İngiliz takımlarına kiralanan Zaniolo ve Yunus Akgün'ün sezon bittiğinde takıma dönmesi bekleniyor.

        • 3

          İki futbolcunun da sözleşmelerinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonları bulunuyordu.

        • 4

          Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralanan Zaniolo, belli sayıda maçta 11 'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı.

        • 5

          Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.

        • 6

          İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı.

        • 7

          Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

        • 8

          Yunus Akgün de, kiralık olarak 500 bin euroya Leicester City'e gitti. 9 milyon euroluk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.

        • 9

          Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.

        • 10

          Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı.

        • 11

          Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.

        • 12

          Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde 23 yaşındaki oyuncu da yaz kampında sarı kırmızılılara katılacak.

        • 13
        • 14
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