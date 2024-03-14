Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
Mersin kıyılarında Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan çok sayıda ölü "göçmen denizanası" (Rhopilema Nomadica) görülmeye başlandı
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, ölü denizanalarının olduğu bölgede incelemede bulundu.
Fotoğraf: AA
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Kıdeyş, gazetecilere, son günlerde çok sayıda denizanasının sahillere vurmaya başladığını söyledi.
Fotoğraf: AA
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Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kıdeyş, "İnsana değdiğinde vücutta kızarıklık yapar. Mutlaka doktora ya da bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Denize girenler ya da sahilde görenlerin denizanasına dokunmaması gerekiyor." dedi.
Fotoğraf: AA
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Kıdeyş, Akdeniz sahillerinde görülen türün "göçmen denizanası" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
Fotoğraf: AA
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"Şu sıralar müthiş bir yoğunlukta. Antalya ve Rodos'tan haberler alıyoruz. Akdeniz sahillerinde çok fazla denizanası görülüyor. Balıklar 'plankton' dediğimiz canlıları yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. "
Fotoğraf: AA
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"Balıkların tüketeceği planktonları çok miktarda tüketiyorlar. Bu kıyının 200 metrelik alanında sahile ölü vurmuş 42 denizanası saydım. Her geçen gün artış sağlıyorlar. Bunlar deniz ekosistemini etkiliyor."
Fotoğraf: AA
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Denizanalarının şubattan itibaren görülmeye başlandığını aktaran Kıdeyş, şunları kaydetti:
"Bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk. Bunda küresel ısınmanın da mutlaka etkisi vardır ancak türün adaptasyonu da gerçekleşmiş. "
Fotoğraf: AA
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"Yılın büyük bir çoğunluğunda bu tür denizanası çok miktarda çoğalabiliyor. Akdeniz'de bunun yanında son yıllarda daha çok görmeye başladığımız diğer denizanaları da var. "
Fotoğraf: AA
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"Bazıları çok daha zehirli. Sahile vuranlar çok büyük. Onların bazıları daha küçük. Görmeden üzerinize yapışabiliyor."
Fotoğraf: AA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA