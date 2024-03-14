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        Haberler Yaşam Sayısı her geçen gün artıyor! Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu

        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu

        Mersin kıyılarında Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan çok sayıda ölü "göçmen denizanası" (Rhopilema Nomadica) görülmeye başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:26
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        • 1

          Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, ölü denizanalarının olduğu bölgede incelemede bulundu.

          Fotoğraf: AA

        • 2

          Kıdeyş, gazetecilere, son günlerde çok sayıda denizanasının sahillere vurmaya başladığını söyledi.

          Fotoğraf: AA

        • 3

          Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kıdeyş, "İnsana değdiğinde vücutta kızarıklık yapar. Mutlaka doktora ya da bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Denize girenler ya da sahilde görenlerin denizanasına dokunmaması gerekiyor." dedi.

          Fotoğraf: AA

        • 4

          Kıdeyş, Akdeniz sahillerinde görülen türün "göçmen denizanası" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

          Fotoğraf: AA

        • 5

          "Şu sıralar müthiş bir yoğunlukta. Antalya ve Rodos'tan haberler alıyoruz. Akdeniz sahillerinde çok fazla denizanası görülüyor. Balıklar 'plankton' dediğimiz canlıları yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlar. "

          Fotoğraf: AA

        • 6

          "Balıkların tüketeceği planktonları çok miktarda tüketiyorlar. Bu kıyının 200 metrelik alanında sahile ölü vurmuş 42 denizanası saydım. Her geçen gün artış sağlıyorlar. Bunlar deniz ekosistemini etkiliyor."

          Fotoğraf: AA

        • 7

          Denizanalarının şubattan itibaren görülmeye başlandığını aktaran Kıdeyş, şunları kaydetti:

          "Bu kadar erken gelmelerini beklemiyorduk. Bunda küresel ısınmanın da mutlaka etkisi vardır ancak türün adaptasyonu da gerçekleşmiş. "

          Fotoğraf: AA

        • 8

          "Yılın büyük bir çoğunluğunda bu tür denizanası çok miktarda çoğalabiliyor. Akdeniz'de bunun yanında son yıllarda daha çok görmeye başladığımız diğer denizanaları da var. "

          Fotoğraf: AA

        • 9

          "Bazıları çok daha zehirli. Sahile vuranlar çok büyük. Onların bazıları daha küçük. Görmeden üzerinize yapışabiliyor."

          Fotoğraf: AA

        • 10

          Fotoğraf: İHA

        • 11

          Fotoğraf: İHA

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          Fotoğraf: İHA

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          Fotoğraf: İHA

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          Fotoğraf: İHA

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