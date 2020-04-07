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Seneye 290 lira civarında başlayan gram altın 365 lirayla tarihi zirvesini gördü. Böylece altın TL bazında yatırımcısına şu ana kadar yaklaşık yüzde 26 kazandırmış oldu. Gram altın fiyatında yaşanan son yükseliş kurdaki artış sebebiyle yaşandı.

Dün dolar/TL 6.73'ten 6.78'e yükselirken bu altın fiyatına da yansıdı. Aslında uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yüzde 0.6 gerilemesine rağmen dolardaki yükseliş gram altında 365 liralık rekoru getirdi.

Geleneksel güvenli liman olan altının fiyatı yurtiçinde istikrarlı bir şekilde yükselirken yurtdışında son haftalarda fazlasıyla dalgalanıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı seneye 1.517 dolardan başladı. Koronavirüs endişelerinin artmasıyla ise 9 Mart'ta 1.680 dolara yükseldi. Ardından 19 Mart'ta 1.471 dolara kadar geriledi. Bugün itibarıyla ise yeniden 1.660 doların üzerine çıktı.

EN SON 2011'DE GÖRDÜ

Tüm bu dalgalanmaya rağmen altın, 2020 genelinde yatırımcısına dolar bazında yüzde 9.4 kazandırdı. Analistler 1.700 dolarlık seviyenin kırılması durumunda 2000 doların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Altın en son 2011 yılında 2000 dolara yaklaşmıştı.

Yurtiçinde ise altın yatırımcısının bir gözü dolarda olmaya devam ediyor. Doların güçlenmesiyle gelişmekte olan ülkelerde altın rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yanında dün, Hindistan'da da altın fiyatı yerel para cinsinde rekor kırdı.