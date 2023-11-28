Göztepe’de Yalçın Kayan rüzgarı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Yalçın Kayan, bu sezonki istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri çekmeyi başarırken son oynanan Tuzlaspor maçında da kaydettiği 2 golle 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 13 hafta itibariyle tüm maçlarda ilk 11 başlayarak takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olurken alabileceği bin 170 dakikanın, bin 138 dakikasını almayı başardı. Bu alanda kaleci Mateusz Lis’in (bin 170) ardından en iyi oyuncu konumunda bulunuyor.

Sezon başından beri eleştirilen orta saha oyuncusu, Tuzlaspor maçında galibiyeti getiren golleri atarak taraftarlarla arasındaki buzları eritirken maç sonunda da üçlü çektirmek için kale arkasındaki tribünlere gitti. Orada bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektiren başarılı oyuncu, daha sonra da yoğun desteklerle soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan Yalçın Kayan (2), şimdiden geçen sezonki gol sayısını yakalamış oldu, Kayan, bir gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonuna imza atmış olacak.