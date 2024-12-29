Göztepe'ye Galatasaray maçı öncesi 4 müjde!

İlk devrenin son haftalarına doğru sakatlık kabusuyla boğuşan Göz-Göz'de golcü Juan Silva ve orta saha Ahmed Ildız'ın tamamen hazır olduğu bildirilirken, Mersin'de oynanan Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş'in de hızla iyileştiği öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Sezonun 4'üncü haftasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş da bireysel olarak çalışmalarına başladı. Namağlup lider olan Galatasaray karşısında Juan ve Ahmed'i sahaya sürecek teknik direktör Stanimir Stoilov'un özel bir maske ile oynayabilme ihtimali olan Taha'yı ise riske etmeyebileceği öğrenildi. Orta saha Isaac Solet ile golcü Datro Fofana'nın sezonu kapattığı sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde forvete 2, orta sahaya da 1 takviye yapılması bekleniyor.