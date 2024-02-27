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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı - Futbol Haberleri

        Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı

        Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise gol görmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:28
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        Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı
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        Trendyol 1.Lig’de 24 hafta itibariyle kalesinde 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göztepe, son haftalarda da bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.

        Ligde oynadığı son dört maçında Altay (4-0), Bandırmaspor (2-0), Manisa FK (0-0) ve Adanaspor (3-0) ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

        Böylece Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 24 maçın 14’ünde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynayacakları Boluspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi sürdürmek istiyor.

        ANTHONY JUNİOR DENNİS'DEN YENİ TRANSFER ETKİSİ

        Geçtiğimiz sezon U19 takımı için transfer edilen ve bu sezonun ilk devresinde de U19 Ligi Elit B Grubu’nda forma giyen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu, devre arasında gerçekleştirilen kampta teknik direktör Stanimir Stoilov’un beğenisini kazandı.

        Bulgar çalıştırıcı da genç oyuncunun antrenmanlardaki performansını yeterli bulup Nijeryalı oyuncuyu A takıma monte etti. Doğan Erdoğan’ın da sakatlanmasıyla birlikte kendini bir anda ilk 11’de bulan Dennis, ligde 5 maça çıkarken, 380 dakika süre aldı ve bu süreçte 1 de asist yapmayı başardı. Böylece 19 yaşındaki oyuncu, orta saha bölgesi için bir alternatif oluşturmuş oldu.

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