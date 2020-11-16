'Gözde The Fighter'a ABD'den iki ödül

VakıfBank Spor Kulübü'nün alt yapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini noktalaması vesilesiyle hazırladığı 'Gözde The Fighter' adlı belgeseli ABD'de iki ödül birden kazandı. 'Gözde The Fighter', IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödüle değer görüldü.
Manhattan/New York'ta düzenlenen IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri (NYIFA) özel jürisi, farklı kategorilerde yarışan filmleri değerlendirerek kazananı belirliyor. 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödülünün sahibi olan VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseli, Times Meydanı'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.
'Gözde The Fighter' belgeseli bir diğer 'En İyi Spor Filmi' ödülünü ise Oniros Film Ödülleri'nde aldı. New York'ta her üç ayda bir düzenlenen Oniros Film Ödülleri'nde jüri tarafından bu ödüle değer görülen belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.
Hazırlık ve çekimleri 2 yıla yayınlan belgesel, İstanbul ve Kütahya'da 12 kişilik bir ekip tarafından Türk spor belgeselleri arasına kazandırıldı. Binlerce dakikalık kayıttan elde edilen 25 dakikalık belgeselde Efsane Kaptan Gözde Kırdar'ı şu isimler anlatıyor; Yılmaz Kırdar (babası),Asiye Kırdar (annesi),Özge Kırdar (kardeşi),Fatih Kırdar (abisi),Mine Kırdar (yengesi),Alessandro Bracceschi (eşi),Giovanni Guidetti, Ferhat Köseoğlu, Sabri Kıhri, Kemal Abdik, Sabri Erdoğan, Tayfun Özeren, Neslihan Demir Güler, İpek Soroğlu, Milena Rasic, Pelin Falay, Kübra Akman, Gizem Örge, Serra Soylu Koşar, Cansu Özbay, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Melis Gürkaynak, Zehra Güneş ve Can Dehrioğlu.
Belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi 4 Kasım 2019'da Gözde Kırdar'ın emeklilik töreninde VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi. VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişerek 19 yılda 20 kupa kazanan Efsane Kaptan Gözde Kırdar için düzenlenen veda töreninde Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması da emekli edilerek VakıfBank Spor Sarayı'nın ana salonuna asıldı.
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