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        Haberler Televizyon Gözde Kansu: Erkekler neşeli değil, gizemli kadın seviyor

        Gözde Kansu: Erkekler neşeli değil, gizemli kadın seviyor

        "Erkekler neşeli değil, gizemli kadın seviyor" diyen oyuncu Gözde Kansu, kadın - erkek ilişkilerine dair düşüncelerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:12
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        "Erkekler neşeli değil, gizemli kadın seviyor"
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        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Gözde Kansu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Kansu, kadın - erkek ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "HIZLI KİLO ALMAYA MÜSAİTİM"

        Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Kansu, "Kilo alıp vermeye müsait biriyim. Zaman zaman çok hızlı kilo alarak 65 – 70 kilolara çıktığım. Sonra hızlıca kilo vermeye çok çabuk adapte olabiliyorum" ifadelerini kullandı.

        "ERKEKLER NEŞELİ KADIN SEVMİYOR, GİZEMLİ KADIN SEVİYOR"

        Gözde Kansu, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Erkekler neşeli kadın sevmiyorlar, gizemli kadın seviyorlar ben de neşeli bir kadınım. Her şey cam gibi bende.

        "6'NCI HİSLERİM ÇOK KUVVETLİ"

        6'ncı hislerinin çok kuvvetli olduğunu ifade eden Gözde Kansu; "Ben çok kazık yemedim ya da fark etmedim" dedi.

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        #gözde kansu

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