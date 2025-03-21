Gözaltılara karşı gösteriler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu 106 kişiye yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları ile başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya devam ederken İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde gösteriler düzenleniyor.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önü İstanbul’daki gösterilerin merkezi oldu. 19 Mart'taki gözaltıların ardından CHP burada toplanılması için çağrı yaptı. İlk gün İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte kalabalığa hitap etti.

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Saraçhane

20 Mart akşamı da aynı yerdeki gösteride Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hitapta bulundu. Zaman zaman polisin göstericilere müdahalede bulunduğu gözlenirken buradan Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ile engel oldu.

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Saraçhane'deki gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.

EYLEMCİLER İBB BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto bahanesiyle Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride bazı eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi.

Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Bu sırada göstericiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" ve "Özgür dışarı, halk içeri" sloganları attı.

Binanın önündeki caddede ateş yakan göstericilerin bekleyişi sürüyor.

YERLİKAYA: 6 POLİS YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de perşembe akşamı yapılan gösterilerde 6 polisin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya: Sokağa çağırmak sorumsuzluktur 'Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı' "SOKAK" POLEMİĞİ Saraçhane'deki konuşmasında "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet" ifadelerini kullanan Özel’e de yanıt veren Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" dedi. Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ÖĞRENCİLERİN EYLEMLERİ İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta bir araya geldi. Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri de İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda buluştu. Saraçhane'de buluşan farklı üniversitelerin öğrencileri Taksim'e yürümek istedi ancak polis engel oldu. Öğrenciler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. REKLAM ODTÜ ANKARA'DAKİ GÖSTERİLER Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi öğrencileriyle ODTÜ kampüsünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Öğrencilerin kampüsten çıkmasına izin vermeyen polis yer yer biber gazıyla öğrencilere müdahale etti. ODTÜ CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Birinci Meclis'in önünde toplananları ODTÜ öğrencileri ile dayanışmaya çağırarak kendisi de gösterilerin olduğu yere gitti. Ankara'daki izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı İZMİR'İN İLÇELERİNE YAYILDI İzmir'in farklı ilçelerinde gözaltılar protesto edilirken Alsancak ve Bornova'da gösteriler geç saatlere kadar devam etti. AK Parti il binası önündeki eyleme polisin müdahale ettiği bildirildi. İzmir Antalya'da Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin gösterisine de polisin müdahalesi oldu. Antalya İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da gösteri düzenlenirken çeşitli illerdeki protestolara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Trabzon Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı gösterilerde plastik mermi kullanıldığı iddiasını "Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" sözleri ile yalanladı.