İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada 6 polisin yaralandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

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Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

SARAÇHANE'DE NE OLDU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride grup ile polis arasında arbede yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Buradaki gruptan bazıları Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller atıldı.

Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazıyla gruba müdahale etti. Arbedede bazı polisler yaralandı.