İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sokağa çağırmak sorumsuzluktur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmasının ardından "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' " dedi
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." değerlendirmesinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Özel "Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp dökmeden, sinmeden, durmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet. Buradan sesleniyorum, evde aç oturmayacağız, yoksul oturmayacağız, evde işsiz, güvencesiz oturmayacağız. Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız. Buradakiler senin gibi ne korkaklar ne zalimler, kimseye kıyamazlar. Ama kendilerini de senin gibi bir zalimin vicdanına bırakmazlar. Biz birbirimize emanetiz." demişti.