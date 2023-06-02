Göz proteziyle gizlenmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin özenli çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Ekipler, çatışma bölgelerinde eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H. isimli kişinin, kentte bir grup kurduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması sırasında eylem hazırlığı yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla sabaha karşı yakalanan terörist yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da, DEAŞ terör örgütünün üyesi olan ve seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.H, geçtiğimiz hafta perşembe günü düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden

SÖZDE TÜRKİYE EMİRİNİN 10 KİŞİLİK YAKIN KADROSUNDAYMIŞ

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da yakalanan A.H ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tanınmamak için saç ektiren ve göz protezi taktıran teröristin 2020 yılı ağustos ayında Adana’da polisin yaptığı operasyonda 56 şüpheli ile birlikte yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’in 10 kişilik özel ekibinde yer aldığı ortaya çıktı. Adana’daki operasyonda Özden ile birlikte yakalanan A.H.’nin cezaevinden çıktıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi. 2021 ve 2022 yıllarında DEAŞ’ın saha aktif elemanı olarak kullandığı A.H’nin çatışma bölgelerinde olduğu ve girdiği bir çatışmada sol gözünü kaybettiği de tespit edildi.

SÖZDE ASKERİ KAMPTA EĞİTİM ALMIŞ

DEAŞ’ın en büyük ve en kapsamlı eğitim kampı olarak bilinen Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol Kampında bomba yapımı, düzenek kurma, bomba imha konularında eğitim aldığı da iddia edilen A.H.’nin 2022 yılı ortalarında kaçak olarak Türkiye ye geçiş yaptığı belirlendi.