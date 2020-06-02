Göz kaşıntıları genellikle alerjik faktörler yüzünden meydana gelir. Göze alerjen bir maddenin temas etmesi halinde histamin adlı hormon salgılanır ve bağışıklık sistemi kaşınma ile tepki gösterir. Bazen tozlar bile gün içinde göze kaçınca kaşınma hissederiz. Ancak bazı hastalıkların nedeni ise; günlerce ya da daha uzun süre kaşıntı yapabilmektedir.
Göz kaşıntısı nedenleri nelerdir?
Mevsimsel Alerjiler; belli mevsimlerde polenler nedeni ile ortaya çıkan alerjik kaşıntıya sebep olmaktadır. Burun nezlesi de aynı nedenle ortaya çıkar.
Sürekli Alerjiler; her mevsimde devam eden alerjilerdir. Ev tozları; sporları, küfü, mantarı ve hayvan kepeğini tutması nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
Diğer Nedenler
Göz kuruluğu; Yeterince nemlenme, yağlanma ve koruma sağlayan göz yaşının kuruması durumudur. Kaşıntıya neden olmaktadır.
Kornea da çizilme: Kornea yüzeyine her hangi bir cisim batması nedeni ile oluşan çizilmelerde kaşıntı oluşturur. İltihap da yapabilir.
Yabancı cisimler: Kirpik ya da kir kaçması nedeni ile oluşur. Vücut göze bir cisim kaçtığında enflamatuar tepki gösterir. Bu durumda sulanma ve kaşıntı oluşur.
Kontak lensler: Göz yüzeyinde kuruluk yaparak kaşıntıya neden olmaktadır.
Göz enfeksiyonu: Bakteri, virüs ve mantar gibi bazı organizmalar kaşıntıya neden olabilmektedir. Kornea ve konjonktiva kısmında tahrişe neden olur. Ayrıca gözkapağını da etkiler.
Göz Kaşıntısı Tedavisi için alınacak önlemler
Polenlere dikkat etmek yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak gereklidir.
Ayrıca; göz kaşıntısı antihistamin ilaçlar ile tedavi edilebilir. Antihistaminler histamin hormonu salgılamasını yok ederek kaşıntıyı sonlandırır.
Ev ortamında nemlenme sağlayarak küf oluşması engellenerek kaşıntıya neden olan durum ortadan kaldırılabilir.
Kaşıntı anında gözlerin ovalanmaması gereklidir bu durum kaşıntıyı artırır.
Soğuk kompres yapmak kaşıntıya iyi gelebilmektedir.
Kuruluk için suni göz yaşı damlaları kullanılabilir. Bu durum gözün nemini sağlayacaktır.
Göz kaşıntısı olması durumunda daha farklı nedenler ortaya çıkıyorsa ( görme kaybı, ışığa hassaslık,göz ağrısı) derhal doktora gitmek yerinde bir karar olacaktır.
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