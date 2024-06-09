5. PEMBE GÖZ

Konjonktiva, göz kapağının içini kaplayan ve gözün beyaz kısmını kaplayan şeffaf bir zardır. Pembe göz veya konjonktiva iltihabı olarak bilinen duruma genellikle bakteri veya virüsler neden olur. Konjonktivitli kişiler, bir veya iki gözün mukusla birbirine yapışması, şişmiş göz kapağı ve kırmızı göz gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumun tedavisi ise pembe gözün altında yatan nedene bağlı olarak değişebilir.