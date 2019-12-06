Göz kapağı düşüklüğü nedir? Göz kapağı düşüklüğü tedavisi

06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göz kapağı düşüklüğü (pitozis) göz kapağının gözü kapatması hastalığıdır. Tamamen göz kapanmadan ameliyat gereklidir. Göz kapaklığı düşüklüğü doğumsal olabilmesinin yanında sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum psikolojik ve görüntü olarak etkilemesinin dışında ayrıca göz tembelliği de yaratmaktadır.
Göz kapağı düşüklüğü kontak lensler ile daha farklı birçok hastalık nedeni ile oluşabilmektedir. Yaşla birlikte görülen göz kapağı düşüklükleri de ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında; alerjik hastalıklar, enfeksiyonlar, yaralanmalar, uzun sureli kontakt lens kullanımı, bazı kas ve sinir hastalıkları ile tümörler kapak düşüklüğüne neden olabiliyor.
Nedensiz bir şekilde ortaya çıkan göz kapağında düşme beyin tümörü belirtisi taşıyor olabilme ihtimali içermektedir. Sonradan ortaya çıkan kapak düşüklüğü sinir ve kas hastalıkları ile ilgili olabilmektedir. En önemli olanları ise; beyinde tümör, kas güçlüğü yaratan müsküler distrofi, myasteni veya oftalmoplejiler olabilmektedir. Her göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi olmaz. Yaşlılık ve doğuştan oluşan düşüklükler estetik olarak ortaya çıkmaktadır. Yaralanmalar, enfeksiyon ve alerji ile çıkan kapak düşüklüğü olması halinde beyin ve orbita, EMG, MR ve kan tahlili yaptırarak nedeni ortaya çıkarılmalıdır.
Göz kapağı düşüklüğü oluşunca eğer çift görme ortaya çıkıyorsa şeker hastalıkları, normalden açık şekilde olması tiroid bezi hastalıkları, kapanması ise; yüz felci olması ihtimalini taşımaktadır.
Göz Kapağı düşüklüğü tedavisi
Doğuştan olan göz kapağı düşüklüğü ile yaşlılık nedeni ile oluşan düşüklük ameliyatla düzeltilmektedir. Diğer nedenlerden ortaya çıkması halinde altta yatan nedenin öncelikle tedavisinin sağlanması gerekli hale gelmektedir. Yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi olarak ameliyat uygulanmaktadır. Simetrik olarak diğer sağlıklı gözle düzeltme sağlanmaktadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!