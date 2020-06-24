Gözde batmalarına neden olan durum; göz kapaklarının dış etkenlere karşı temas halinde olması ve direkt karşılaması buna etken olabilmektedir. Bunun yanında havada bulunan; toz, polenler, toprak, duman, alerjenler gibi etmenlerde bunun sebebi olabilmektedir. Bu etmenlerden korunmak için göz kapakları ve gözyaşları görev yaparlar ve bu durumu engellemeye çalışırlar. Ancak dışardan maruz kalınan, toz, alerjenler, polenler ve gözyaşlarında azalma durumu nedeni ile gözlerde batma oluşmaktadır. Bunun yanında saatlerce bilgisayar başında çalışmak da buna etken olabilmektedir.
Gözün içerisine kaçan her hangi bir madde de korneada hasr oluşturarak batmaya neden olabilmektedir. Yani göz batması kornea tabakasının hasara uğraması nedeni ile ortaya çıkmaktadır.
Göz batmasına ne iyi gelir?
Göz batmasına neden olan koşulların azaltılması gereklidir. Uzun süre bilgisayar başında durmamak gibi.
Arada gözleri dinlendirmek ve göz jimnastiği yapmak gereklidir.
Göz hekiminin önereceği göz damlaları da gözün iyileşmesini sağlamada yardımcı olacaktır.
Gözyaşının azalması nedeni ile ortaya çıkması suni gözyaşlarıyla desteklenmelidir.
Uykusuzluk nedeni ile oluşan batmalarda düzenli uyku sağlanarak tedavi edilebilir.
Batmaya neden olan alerjik reaksiyonlardan uzak durmak da fayda sağlayacaktır.
Menopoz sonrasında da göz kuruluğu olur ve batma oluşur bu da gözyaşı damlası ile iyileştirilebilir.
Göz batmaları gözün reaksiyon göstermesidir. Bazı hastalıklar ile ortaya çıkması halinde ana neden ortadan kaldırılarak iyileşme sağlanabilmektedir.
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