Göz altı torbaları ve koyu halkaları azaltmanın 7 farklı yöntemi
Göz altı torbaları birçok kişinin ortak sorunu olabilir. Bununla birlikte bu sorundan kurtulmanın birçok farklı yolu bulunabilir. İşte, sizin için göz altı torbalarını azaltmak veya önlemek için kullanılabilecek 7 yöntem!
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Göz altı torbaları, genellikle gözlerin altındaki ince deri üzerinde şişmiş veya yarım ay şeklinde bir çerçevedir ve buna koyu halkalar da eşlik edebilir. Göz altı torbaları yaşlanma, genetik, uyku yoksunluğu gibi sebeplerden oluşabilir ve bu durumu azaltabilecek bazı çözümler olabilir. İşte, göz altı için uygulanabilecek yöntemlerin detayları...
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1. SOĞUK KOMPRES
Göz altı bölgesine soğuk kompres uygulanması, bu bölgedeki kan akışının azaltılmasına yardımcı olarak göz altı şişkinliğini azaltabilir.
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Bunu evde denemek için, bölgeye birkaç dakika boyunca hafif bir baskı uygulamak için soğuk bir bez veya buz torbası kullanabilirsiniz. Ancak alacağınız sonuçlar geçici olabilir, dolayısıyla bunu her gün uygulamak en iyisi olabilir.
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2. RETİNOL
2015 yılında Klinik ve Estetik Dermatoloji dergisinde yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, cilt hücresi yenilenmesini hızlandırmak için ana bileşen olarak retinol (A vitamini türevi) içeren bir göz ürününün denenmesini öneriyor.
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3. YEŞİL VE SİYAH ÇAY
Klinik ve Estetik Dermatoloji dergisinde 2015 yılında yayınlanan araştırma, yeşil ve siyah çayın göz altı torbalarının (koyu halkaların) görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
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Bunun nedeni çayların antioksidan, kafein ve antiinflamatuar özelliklerin yüksek olması, cilde kan akışını uyarması ve tüm bölgeyi pürüzsüzleştirmesidir.
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4. C VİTAMİNİ
Ana maddesi C vitamini olan bir göz kremini denemek, gözün altındaki sıkılığı geri kazandırmak, tüm alanı yumuşatmak ve şişkinliği gidermek için yararlı olabilir. Hint Dermatoloji dergisinde 2013’te yayınlanan analize göre bu vitaminden sonuç almak zaman alabilir ve ürünün tam dozajına bağlı olabilir.
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5. KAFEİN BAZLI ÜRÜNLER
Deri ve Estetik Cerrahi dergisinde 2023 yılında yayınlanan araştırmada kafeinin, kan damarlarının oluşmasına ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olarak göz altı bölgesinin daha az şişkin görünmesini sağlayabileceği görüldü.
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6. CİLT MASAJI
Lenfatik drenaj masajı, lenf adı verilen sıvının vücutta hareket etmesine yardımcı olan hafif bir vücut masajıdır. 2023 yılında Estetik Cerrahi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu masaj, kozmetik prosedürlerden sonra ağrıyı ve göz altı şişliğini azaltmaya yardımcı olabiliyor.
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7. ALERJİLERE DİKKAT EDİN
Bu torbaların alerjenden kaynaklandığını düşünüyorsanız, antihistaminik göz damlaları faydalı olabilir. Ayrıca bölgede daha fazla iltihaplanmaya neden olabilecek aşırı sürtünmeden kaçınmaya çalışabilirsiniz.
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BUNLAR DIŞINDA NE YAPILABİLİR?
Amerikan Plastik Cerrahi Derneği’ne göre göz bölgesini korumak için güneş koruması kullanmalısınız. Bunun yanı sıra günde 7 ile 9 saat arasında uyumak göz altlarına iyi gelebilir.
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Ayrıca beslenmenizde sodyum alımını azaltmak ve tüketiken sıvı miktarını artırmak, göz bölgesindeki fazla sıvı tutulmasını(şişkinliği) giderebilir. Son olarak ise göz altı bölgesindeki cilt incelmesini ve kolajen kaybını durdurmak için sigarayı bırakabilirsiniz.
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SAĞLIK UZMANINA BAŞVURULMALI MIDIR?
Çoğu insan için göz altı torbaları kozmetik bir sorundur ve endişe kaynağı değildir. Ancak göz altı alanı ağrılıysa, rahatsız ediciyse, kaşıntılıysa, kırmızıysa veya ani şişkinlik gibi değişiklikler oluyorsa sorunun kökenine inmek için bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz.
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Bunlar alerjik reaksiyon, tiroid veya sinüs sorunu gibi başka bir sağlık durumunun belirtileri olabilir.
Kaynak: The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Indian Dermatology Online Journal, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Health, Medline Plus, Aesthetic Surgery Journal Open Forum