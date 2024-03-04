Göz altı torbaları ve koyu halkaları azaltmanın 7 farklı yöntemi

Göz altı torbaları, genellikle gözlerin altındaki ince deri üzerinde şişmiş veya yarım ay şeklinde bir çerçevedir ve buna koyu halkalar da eşlik edebilir. Göz altı torbaları yaşlanma, genetik, uyku yoksunluğu gibi sebeplerden oluşabilir ve bu durumu azaltabilecek bazı çözümler olabilir. İşte, göz altı için uygulanabilecek yöntemlerin detayları...