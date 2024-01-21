Göz açıp kapayıncaya kadar: Büyüyen çocuk ünlülerin son halleri
Harry Potter'ın kötü niyetli büyük kuzeni Dudley Dursley'in, 2024'te 34 yaşına gireceğini biliyor muydunuz? Zaman uçup gidiyor ve ekranlardaki ikonik çocuklar artık çocuk değil. İşte, sizin için göz açıp kapayınca kadar büyüyen çocuk ünlülerin son halleri...
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İnsanlar çoğu zaman film veya dizi seyretmek isterler ve bu içeriklerde oynayan oyuncular sürekli olarak değişir. İzlediğimiz oyuncuların, zaman içerisinde diğer rolleriyle birlikte büyüdüğünü ya da yaşlandığını görürüz. Küçükken çıkış yapmış olan ve günümüzde halen rol alan oyuncuların büyük hallerini görmek ister misiniz? İşte, gözümüzün önünde büyüyen çocuk oyunculara dair detaylar...
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THOMAS BRODIE-SANGSTER
16 Mayıs 1990 doğumlu olan Thomas Brodie-Sangster, Love Actually adlı 2003 yapımı filmde 13 yaşındaydı, o filmden sonra Game of Thrones'taki Jojen Reed rolü ile 2020 yılında Queens Gambit adlı dizide Benny Watts karakteriyle ünlenen oyuncu şu anda 33 yaşındadır.
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ABIGAIL BRESLIN
2006 yapımı Little Miss Sunshine(Küçük Gün Işığım) adlı filmde Olive karakterini canlandırarak ünlenen Abigail Breslin, o zamanlar 10 yaşındaydı ancak şu anda 27 yaşındadır.
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FREDDIE HIGHMORE
2005 yılında yayınlanan Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı filmde Charlie Bucket karakterini oynarken 13 yaşında olan Freddie Highmore, şu anda 31 yaşındadır. Ayrıca 2013 yapımı dizi olan Bates Motel ve 2017 yapımı The Good Doctor gibi dizilerle daha da ünlendi.
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DAKOTA FANNING
23 Şubat 1994 doğumlu olan Dakota Fanning, 2001 yılında I'm Sam(Benim Adım Sam) adlı filmle ün kazanmıştı, Alacakaranlık(Twilight) serisindeki Jane rolüyle iyice tanınan Fanning şu anda 29 yaşındadır.
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HARRY MELLING
2001 yapımı Harry Potter serisinde Dudley Dursley karakteriyle tanınan Harry Melling, film sırasında 12 yaşındaydı. Daha sonrasında 2020 yapımı The Devil All the Time adlı filmle birlikte, yine 2020 yılında yayınlanan Queens Gambit adlı dizide rol alan oyuncu şu anda 34 yaşındadır.
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CHRISTINA RICCI
12 Şubat 1980 doğumlu Christina Ricci, The Addams Family adlı 1991 yapımı seride Wednesday Addams karakterini canlandırırken henüz 11 yaşındaydı. Buffalo '66 filmindeki Layla rolü ve 1999 yapımı Sleepy Hollow(Hayalet Süvari) filmiyle daha da ün kazanan Christina, şu anda 43 yaşındadır.
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NICHOLAS HOULT
7 Aralık 1989 doğumlu İngiliz aktör Nicholas Hoult, 2002 yapımı About a Boy adlı filmde 13 yaşındaydı. Gençlik drama serisi Skins'te Tony Stonem rolüyle tanınmaya başlayan oyuncu, sonralarında Warm Bodies ve Tolkien gibi filmlerle de ünlenmeye devam etti. Şu anda 34 yaşında olduğu biliniyor.
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DYLAN VE COLE SPROUSE
Zack ve Cody'nin Lüks Yaşamı adlı 2005 yapımı diziyle tanınan 4 Ağustos 1992 doğumlu Dylan ve Cole Sprouse adlı ikizler, o yıllarda 13 yaşındaydı ancak şu anda ikisi de 31 yaşındadır.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: IMDB, Instagram
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