Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da beton mikserinin çok sayıda araca çarpma görüntüleri ortaya çıktı - Ankara güncel haberler

        Freni boşalan beton mikseri park halindeki otomobillere çarptı; kaza anı kamerada

        Başkentte dün freni boşalan bir beton mikseri, yol kenarında park halinde olan çok sayıda araca çarptı. Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da freni boşalan beton mikseri yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Beton mikserinin otomobilleri hurda yığınına çevirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi.

        İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yok kenarında araç filosuna ait otomobillere çarptı. 7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi.

        REKLAM

        Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Habertürk Anasayfa